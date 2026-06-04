Keine Anfahrt möglich: Chemnitzer Bürgerservicestelle nur eingeschränkt erreichbar
Chemnitz - Die Bürgerservicestelle in Chemnitz-Morgenleite ist aktuell nur eingeschränkt erreichbar.
Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, ist die Bruno-Granz-Straße aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. "Somit ist die direkte Zufahrt zur Bürgerservicestelle Morgenleite, Bruno-Granz-Straße 2, mit dem Auto nicht möglich", so ein Stadtsprecher.
Außerhalb des Baustellenbereichs kann aber ganz normal geparkt werden. Wer einen Termin in der Bürgerservicestelle hat, sollte trotzdem etwas mehr Zeit einplanen für den Weg vom Auto.
Auf der Bruno-Granz-Straße finden derzeit umfangreiche Baumaßnahmen statt. Unter anderem werden im Auftrag des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz und des Tiefbauamtes Erneuerungsarbeiten durchgeführt.
Der erste Bauabschnitt soll bis Mitte August dauern. Die Gesamtmaßnahme ist bis 27. November geplant. Die Kosten liegen bei rund einer Million Euro.
Titelfoto: Ralph Kunz