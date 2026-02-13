Heute ist Freitag, der 13.: So abergläubisch sind unsere Radiomoderatoren

Chemnitz - Vorsicht – Freitag, der 13.! Der Unglückstag fällt aber auch mit dem Weltradiotag zusammen. Da stellt sich die Frage: Sind die Stimmen aus dem Radio abergläubisch?

André Hardt (58) und Mirjam Köfer (52) kommen am Freitag, unbeeindruckt vom Datum, aus dem Urlaub zurück. © Picxell/Stefan Häßler

Das Moderatorenpaar André Hardt (58) und Mirjam Köfer (52) von Radio Chemnitz sieht das Datum durchaus positiv. "Wir fliegen an diesem Tag zurück aus dem Urlaub nach Dresden und sind auch zuversichtlich, dass wir heil und sicher ankommen."

Auch ihre Kollegen nehmen es entspannt. Nachrichtenstimme Conny Hartmann (45) freut sich auf eine besondere Tradition: "Mein Kollege bringt mir jeden Freitag eine gefüllte Apfeltasche mit rosa Überzug vom Bäcker mit." Allerdings: "Ich darf nicht mit klebrigen Zuckerhänden ans Pult kommen."

Für Reporter Karsten Kolliski (52) ist es ein Tag wie jeder andere: "Ich bin immer vorsichtig unterwegs, aber nicht abergläubisch." Die 13 ist sogar seine Glückszahl: "Die ist beim Lottospielen immer dabei!"