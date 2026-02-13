Nach Brandanschlag auf Chemnitzer Restaurant: Inhaber hat einen Verdacht

Chemnitz - Das Café "Bober" auf dem Kaßberg gibt es erst seit einem halben Jahr - und hat bereits zwei Anschläge hinter sich. Unbekannte attackierten den Gastro-Laden erneut am Mittwochabend . Der Inhaber gibt sich indes kämpferisch und hat einen Verdacht, wer die Täter sein könnten.

Inhaber Yegor Podvorchan (21) will trotz Anschlägen weitermachen. © Ralph Kunz

Für den Co-Chef Yegor Podvorchan (21) ist die Sache klar: Der nächtliche Anschlag wurde von osteuropäischen Konkurrenten verübt, die neidisch aufs Geschäft sind.

An dem Tag, als das Café sein neues Menü auf Instagram veröffentlichte, machte das Schaufenster Bekanntschaft mit einem Pflasterstein. "Anschließend war ein Brandsatz auf die beschädigte Verglasung geworfen worden", so die Chemnitzer Polizei.

Doch damit nicht genug. Als der Stein das Glas zwar beschädigte, aber nicht zerstörte, wurde ein Brandsatz gegen das Lokal geworfen. Glück im Unglück: Zu einem Brand innerhalb der Räumlichkeiten kam es nicht.

Die Ordnungshüter prüfen Verbindungen zu einer ähnlichen Tat im vergangenen August. Auch damals wurde das Café von Unbekannten attackiert.