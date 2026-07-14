Den Chemnitzer Lulatsch gibt's jetzt als Wassereis

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Die berühmte Chemnitzer Esse (auch Lulatsch genannt) gibt's jetzt als Wassereis.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Den Lulatsch hat Chemnitz zum Fressen gern: Nach Raachermannl, Socken und Kuscheltier gibt es die bunte Esse nun auch als Wassereis.

Christoph Rölke (35) und Tobie Zander (35) zeigen die Eis-Esse vor dem Lulatsch.
Christoph Rölke (35) und Tobie Zander (35) zeigen die Eis-Esse vor dem Lulatsch.  © Sven Gleisberg

Die Idee für die Eis-Esse hatten Tobie Zander (35) und Christoph Rölke (35). Der Gedanke kam ihnen im letzten Jahr beim Eisessen: "Es gibt so viel regionales Milch- und Kugeleis, aber kein Stieleis", sagt Zander.

Bei der Überlegung zur Gestaltung hatten die Männer direkt den Schornstein vor Augen. Mit der Idee wandten sich Zander und Rölke an den Energieversorger "eins energie", der sie bei der Umsetzung unterstützte.

Ergebnis ist ein Fruchteis, "wie wir es gern essen", so Zander. "Nicht zu süß und schön fruchtig." Das Eis bestehe aus natürlichen Zutaten und komme ohne künstlichen Zucker aus, so die Macher. "Den Zitrusgeschmack haben wir mit Agavendicksaft gesüßt."

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Welche Früchte sonst verarbeitet wurden, sollen die Chemnitzer selbst erschlecken. Allerdings: Der "Lutschlatsch" hat nur sechs Farben und nicht sieben wie das große Original.

"Zum einen sind wir beim Eis in der Höhe begrenzt. Zum anderen sieht man das helle Blau auf Bildern nicht - nur wenn man am Radweg davorsteht", erklärt Zander.

Das Eis hat dieselben Farben wie der Schornstein im alten Heizkraftwerk Nord.
Das Eis hat dieselben Farben wie der Schornstein im alten Heizkraftwerk Nord.  © Sven Gleisberg
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Mit einem Augenzwinkern wird aus dem Chemnitzer Wahrzeichen ein Eis-Hit.
Mit einem Augenzwinkern wird aus dem Chemnitzer Wahrzeichen ein Eis-Hit.  © Sven Gleisberg

Das Eis gibt es noch nicht im Handel, sondern erst mal auf Veranstaltungen. Am Samstag geben Zander und Rölke am Pavillon auf der Schlossteichinsel von 10 bis 18 Uhr die Eis-Esse aus. Preis: 2,50 Euro. Erwachsene mit Kindern bekommen beim Kauf eines Eises ein zweites gratis dazu.

Titelfoto: Sven Gleisberg

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