Der Sommer bleibt in Sachsen! Freibäder in Chemnitz und Umgebung haben länger geöffnet

Chemnitz/Erzgebirge - Die Wetterprognose sagt weitere Sommertage in Sachsen voraus. Deswegen entschieden sich einige Freibäder in Chemnitz und im Erzgebirge , ihre Saison zu verlängern.

In Gablenz kann noch bis Mitte September gebadet werden. © Kristin Schmidt

Das Freibad Gablenz hat noch bis zum 16. September geöffnet. Ausgenommen sind der 4. und 5. September. An den beiden Tagen muss eine bereits langfristig geplante technische Wartung durchgeführt werden.

Das Freibad Wittgensdorf verlängert seine Saison bis zum Freitag, den 6. September.

Beide Freibäder haben bis zum 1. September von Montag bis Freitag von 12 bis 19 Uhr und am Wochenende von 10 bis 19 Uhr geöffnet, ab dem 2. September von 11 bis 18 Uhr. Witterungsbedingte Veränderungen der Öffnungszeiten sind vorbehalten.

Das Freibad Einsiedel hingegen beendet seine Saison am kommenden Samstag, dem 31. August.

Die Schwimmhallen in Chemnitz starten regulär in ihre Saison. Die Schwimmhalle "Am Südring" bereits am kommenden Samstag. Das Stadtbad am Montag, dem 2. September und die Schwimmhalle Gablenz am Dienstag, dem 3. September.