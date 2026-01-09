Deutlich mehr Brüche nach Glätte-Stürzen in Chemnitz
Chemnitz - Schnee und Glätte sorgen derzeit nicht nur auf den Straßen für Probleme - auch in den Notaufnahmen der Stadt spitzt sich die Lage zu. Im Klinikum Chemnitz verzeichnet die Zentrale Notaufnahme aktuell einen deutlichen Anstieg an Patienten.
"Ja, die aktuell winterliche Situation führt auch am Klinikum Chemnitz zu einer Zunahme an Patienten", bestätigt Oberärztin Dr. Katrin Slany (54).
Viele Verletzte kommen nach Stürzen auf glatten Wegen ins Krankenhaus. Häufig behandelt werden unter anderem Frakturen an Hand- oder Sprunggelenken, Platzwunden und Prellungen.
"Im Vergleich zum regulären Klinikalltag ist das Patientenaufkommen deutlich gestiegen", so Slany.
Das Klinikum rät deshalb zu besonderer Vorsicht bei winterlichen Bedingungen, vor allem auf vereisten Gehwegen und Nebenstraßen.
Titelfoto: Sven Gleisberg