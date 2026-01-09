Räum-Einsatz in Chemnitz: ASR-Winterhelden trotzen Schneesturm "Elli"

Chemnitz - Wenn bei Schneegestöber Chemnitzer Straßen unpassierbar werden, kommt der Räumungsdienst des ASR zum Einsatz. Mitarbeiter wie Robert Wicklein (40) machen den Weg frei - und trotzten am Freitag auch Wintersturm "Elli" .

Die Leitstelle des ASR hat das Wetter stets im Blick. © Ralph Kunz

"So viel Schnee hatten wir jetzt schon lange nicht mehr", erzählt Robert Wicklein. Er ist seit sechs Jahren beim Räumungsdienst des ASR beschäftigt.

Dabei fährt er vor allem die Hauptstraßen ab, wie Theaterstraße, Bahnhofstraße Annaberger Straße - und immer wieder über den Kaßberg. Für Nebenstraßen bleibt bei solchen Witterungsbedingungen keine Zeit.

Roberts Räumfahrzeug hat einiges auf dem Kasten: Es kann 5,6 Tonnen Salz lagern, das zusammen mit 2300 Litern Feuchtsalz am Heck des Wagens ausgestreut werden kann.

An der Vorderseite befindet sich ein 3,6 Meter langer Schiebeschild, der ab einer Schneehöhe von drei Zentimetern heruntergefahren wird, um die weiße Pracht an den Straßenrand zu drängen.