 776

Dieser Hund war immer da, wenn's brenzlig wurde: Super-Spürnase Mylo geht in den Ruhestand

Jahrelang war Spürhund Mylo an der Seite der Polizei: Nun geht er zusammen mit vier weiteren Vierbeinern in Ruhestand.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Bei Sprengstoff- und Waffeneinsätzen kam er stets zum Einsatz: Polizeihund Mylo leistete der Chemnitzer Polizei jahrelang treue Dienste und gewann sogar Preise. Mit vier weiteren Vierbeinern wurde die Spürnase Ende 2025 in den Ruhestand verabschiedet.

Diensthund beim "Tag der Polizei Sachsen" 2022 während einer Fahrzeugdurchsuchung.
Diensthund beim "Tag der Polizei Sachsen" 2022 während einer Fahrzeugdurchsuchung.  © Sven Gleisberg

"Der Weg zum einsatzfähigen Diensthund ist lang und anspruchsvoll und bedarf einer intensiven Ausbildung, die je nach Verwendungsbereich mehrere Lehrgänge umfasst", so die Chemnitzer Polizei.

Diese Ausbildung haben Mylo, Dag, Wiky, Li und Nina nicht nur mit Bravour bestanden, sondern anschließend auch viele Einsätze bewältigt.

Die Spürnasen - drei Hündinnen und zwei Rüden - gehören der Rasse Malinois an. Bis zu elf Jahre lang standen sie im Dienst der Ordnungshüter und waren dabei, als zum Beispiel der demente Bewohner eines Seniorenheims in Roßwein vermisst wurde.

Chemnitz: Dieses Essen bestellen die Chemnitzer am liebsten
Chemnitz Lokal Dieses Essen bestellen die Chemnitzer am liebsten

Ein Vierbeiner suchte 1,5 Kilometer nach dem Mann. Mit Erfolg! Der Senior wurde rechtzeitig gefunden und ins Krankenhaus gebracht.

Unter den Spürnasen ragt Mylo hervor. Er wurde für Sprengstoff- und Waffeneinsätze ausgebildet - und schaffte es mit seinem Herrchen 2019 zum sächsischen Landesmeister in der Kategorie Sprengstoffsuchhunde.

Mylo mit Polizeihauptmeister Michael Lorenz im Jahr 2018.
Mylo mit Polizeihauptmeister Michael Lorenz im Jahr 2018.  © Haertelpress
Mylo heimste einige Pokale bei Wettbewerben ein.
Mylo heimste einige Pokale bei Wettbewerben ein.  © Haertelpress

Ihren Ruhestand genießen die Spürnasen nun bei ihren Hundeführern. Der Nachwuchs steht bereits in den Startlöchern: Vier Diensthundeführer haben vier Welpen übernommen, die auch bald für die Polizei im Einsatz sind.

Titelfoto: Sven Gleisberg

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: