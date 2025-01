Deutschlands beliebteste Uni kommt aus Sachsen

In den beiden vergangenen Jahren lag die TU Chemnitz auf Platz 3. © Kristin Schmidt

In den letzten beiden Jahren lag die Technische Universität Chemnitz in dem Ranking jeweils auf Platz 3. Doch in diesem Jahr konnte sie sich durchsetzen und erreichte das Siegertreppchen.

Die diesjährigen "StudyCheck Awards" wurden auf Basis von 83.708 Bewertungen von 578 Hochschulen in Deutschland vergeben.

Dabei bilden die beiden Faktoren Sternebewertung (1 bis 5 Sterne) und Weiterempfehlungsrate (0 bis 100 Prozent) die Grundlage zur Berechnung des Scorewertes. In beiden Faktoren können jeweils maximal 5 Punkte erreicht werden, insgesamt sind somit maximal 10 Punkte erreichbar.

Bei dem Faktor Sternebewertung ist die Anzahl an Sternen gleich den erzielten Punkten (3,92 Sterne = 3,92 Punkte). Bei dem Faktor Weiterempfehlungsrate wird die Punktzahl prozentual berechnet. So sind 85 Prozent Weiterempfehlungsrate = 4,25 Punkte (Berechnung: 5 x 0,85 = 4,25 Punkte).