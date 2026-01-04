Die Feiertage sind vorbei: Wohin nun mit dem Weihnachtsbaum?
Chemnitz - Weihnachten und Silvester liegen hinter uns. Das wird auch am geliebten Weihnachtsbaum in der Stube sichtbar. Trotz guter Pflege verliert er immer mehr Nadeln. Doch wie wird er am besten entsorgt? Und was passiert mit dem Weihnachtsbaum auf dem Chemnitzer Marktplatz? Wir verraten es Euch.
Ab dem 5. Januar bis zum Ende der vorletzten Januarwoche (23. Januar) sammelt der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) alle abgeschmückten Weihnachtsbäume bis maximal zwei Meter Länge sowie zur Dekoration genutzte Zweige im gesamten Stadtgebiet im Rahmen der Bioabfallentsorgung ein.
In dem genannten Zeitraum könnt Ihr den Baum am Entsorgungstag der Biotonne daneben abstellen oder -legen.
Voraussetzung für die Mitnahme durch den ASR und die ordnungsmäßige Kompostierung ist die Entfernung des gesamten Baumschmucks.
Zudem sollten die Zweige, die als Weihnachtsschmuck genutzt wurden, mit Bindfaden aus Naturfasern und keinem Bindedraht gebündelt werden. Kleinere Zweige können in die Biotonne gegeben werden.
Alternativ könnt Ihr Baumschnitt bis zu einer Länge von 1,20 Metern und zehn Zentimetern Durchmesser kostenfrei an den Wertstoffhöfen abgeben.
Chemnitzer Weihnachtsbaum wird abgetragen
Auch für den Weihnachtsbaum auf dem Chemnitzer Marktplatz ist die Zeit gekommen. Am 6. Januar wird bereits am Vormittag die Weihnachtsdekoration inklusive Pyramide, Figuren und festlicher Beleuchtung abgebaut. Dies wird bis zum 7. Januar andauern.
Gegen 13 Uhr wird dann die Fichte abgetragen. Aus Sicherheitsgründen kann der Baum nicht im klassischen Sinne gefällt werden, erklärte die Stadt.
Auch in diesem Jahr kommt das Grün dem Tierpark Chemnitz zugute. Es wird vorwiegend für die Gestaltung der Gehege, zur Dekoration und für die Tierbeschäftigung eingesetzt.
Chemnitz holte sich mit seiner über 22 Meter großen Fichte im vergangenen Jahr zum fünften Mal in Folge den Titel von "Sachsens größtem Weihnachtsbaum".
Titelfoto: Kristin Schmidt