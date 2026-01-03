Spektakulärer Sparkassen-Raub: Kann es auch Chemnitz treffen?

Chemnitz - Der spektakuläre Sparkassen-Raub von Gelsenkirchen bewegt auch die Chemnitzer. Viele haben zwar eine eindeutige Meinung zu den Sicherheitsstandards der überfallenen Bank in NRW , sorgen sich jedoch wenig um die Sicherheit ihres eigenen Geldes. Kann es auch Chemnitz erwischen?

Filmreifer Bruch: Gangster bohrten sich Ende Dezember in eine Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen. © Polizei Gelsenkirchen/dpa

Kein Grund zur Panik, beruhigt das hiesige Geldinstitut: "Die Sparkasse Chemnitz beachtet die gesetzlichen und versicherungsseitigen Anforderungen an ihre Schließfachanlagen", so die stellvertretende Sprecherin Diana Drechsel (38) auf TAG24-Nachfrage.

"Die Sparkasse führt hierzu regelmäßig Risikoanalysen durch und hält die zum Einsatz kommende Sicherheitstechnik auf dem aktuellen Stand", so Drechsel weiter.

Derzeit hat die Sparkasse in Sachsens drittgrößter Stadt 4711 Schließfächer an 22 Standorten an Kunden vermietet. Die Versicherungssumme pro Schließfach: 10.000 Euro.

Ob der Coup in der Gelsenkirchener Filiale auch wegen mangelnder Sicherheit erfolgreich war? Dazu wollen sich die Kollegen aus Chemnitz nicht äußern.