Was für ein Insekt krabbelt hier durch einen Chemnitzer Garten?

Chemnitz - Was für ein rot-schwarz-gestreiftes Insekt krabbelt da durch einen Chemnitzer Garten? Ist es ein Käfer? Nein, das Tierchen mit den markanten Farben und dem eckigen Körper gehört zu den Wanzen.

Dieses Insekt mit seiner markanten Zeichnung ist eine Streifenwanze. Ein TAG24-Leser entdeckte sie in seinem Garten. © privat

Allein in Deutschland leben laut NABU rund 800 verschiedene Arten von Wanzen (von etwa 40.000 Wanzenarten weltweit). Das Tierchen, das nun ein TAG24-Leser in seinem Garten in Chemnitz entdeckt hat, ist eine Streifenwanze (Graphosoma italicum), die wiederum zu den Baumwanzen (Pentatomidae) gehört.

Ihre Zeichnung mit den sechs schwarzen Längsstreifen auf rötlichem Untergrund auf der Oberseite macht die Streifenwanzen schon unverwechselbar. Was man aber meistens nicht sieht, ist die Unterseite der Insekten. Dort sind die Wanzen rot und haben schwarze Punkte.

Die roten Streifen dienen dabei nicht als Schönheitsmerkmal, sondern eher der Abschreckung und als Warnung für Fressfeinde.

Die Wanzen können bei Angriffen nämlich sehr ungemütlich werden. Wie die Experten vom NABU erklären, verfügen die Streifenwanzen, wie die meisten anderen Baumwanzenarten auch, über Stinkdrüsen. Darüber können sie ein übel riechendes Sekret, das teilweise toxisch wirkt, absondern und damit Angreifer abwehren.