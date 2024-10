Diese Frau steckt hinter dem Wandbild am Johannisplatz

Chemnitz - Die Street-Art-Künstlerin Claudia Walde (34), bekannt unter ihrem Künstlernamen MadC, hat am Johannisplatz 1 in Chemnitz eine beeindruckende Fassadengestaltung vollendet.

"Jeder Betrachter soll seine eigene Interpretation des Werks finden, das ist auch die Idee hinter abstrakter Kunst, dass es eben für jeden funktioniert", so die Künstlerin.

MadC, die in über 35 Ländern gearbeitet hat und in Dresden lebt, erklärte, dass ihre abstrakten Bildkompositionen im Grunde auf Schrift fußen, die aber komplett abstrahiert wurde.

In den kommenden Monaten werden acht weitere Fassaden in Chemnitz von internationalen Künstlern gestaltet - "drei davon im Zentrum und weitere auf dem Sonnenberg, Bernsdorf und in Glösa", berichtet Hallenkunst-Kurator René Kästner (47). Die Kosten pro Wand können dabei zwischen 10.000 und 30.000 Euro liegen.

Das Kunstwerk am Johannisplatz trägt den Titel "TGIF" und ist Teil einer größeren Reihe von Kunstwerken, die bis 2025 entstehen sollen, um Chemnitz zu einer bunten Outdoor-Galerie zu machen.