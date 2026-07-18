Diese Fußgängerbrücke in Chemnitz wird im August freigegeben

Chemnitz - Gute Nachrichten für Fußgänger in Chemnitz ! Während die neue Brücke an der Rößlerstraße kurz vor der Freigabe steht, läuft auf der Großbaustelle am Falkeplatz der Endspurt für die provisorische Querung.

Obwohl sie noch nicht offiziell freigegeben ist, wird die Fußgängerbrücke am Stadtpark schon genutzt. © Kristin Schmidt

Monatelang mussten Spaziergänger und Radfahrer Umwege in Kauf nehmen. Jetzt ist das Ende in Sicht: Die neue Fußgängerbrücke an der Rößlerstraße soll laut einer Stadtsprecherin in der ersten Augustwoche für den Verkehr freigegeben werden.

Bevor die ersten Passanten das Bauwerk offiziell nutzen dürfen, stehen nur noch Restarbeiten sowie eine vorgeschriebene Brückenprüfung an.

Die neue Brücke ersetzt das alte Bauwerk, das im vergangenen Jahr wegen gravierender statischer Mängel gesperrt und anschließend komplett abgerissen werden musste. Kosten: knapp eine Million Euro.

Auch in der Innenstadt geht es voran: Am Falkeplatz wird mit Hochdruck an der Querung über die Chemnitz gearbeitet. Die Fußgängerbrücke und die danebenliegende Medienbrücke für Versorgungsleitungen wurden bereits im Mai eingehoben.