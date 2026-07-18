Diese Fußgängerbrücke in Chemnitz wird im August freigegeben

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Die Fußgängerbrücke an der Rößlerstraße steht kurz vor der Freigabe. Das alte Bauwerk musste 2025 abgerissen werden.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Gute Nachrichten für Fußgänger in Chemnitz! Während die neue Brücke an der Rößlerstraße kurz vor der Freigabe steht, läuft auf der Großbaustelle am Falkeplatz der Endspurt für die provisorische Querung.

Obwohl sie noch nicht offiziell freigegeben ist, wird die Fußgängerbrücke am Stadtpark schon genutzt.
Obwohl sie noch nicht offiziell freigegeben ist, wird die Fußgängerbrücke am Stadtpark schon genutzt.  © Kristin Schmidt

Monatelang mussten Spaziergänger und Radfahrer Umwege in Kauf nehmen. Jetzt ist das Ende in Sicht: Die neue Fußgängerbrücke an der Rößlerstraße soll laut einer Stadtsprecherin in der ersten Augustwoche für den Verkehr freigegeben werden.

Bevor die ersten Passanten das Bauwerk offiziell nutzen dürfen, stehen nur noch Restarbeiten sowie eine vorgeschriebene Brückenprüfung an.

Die neue Brücke ersetzt das alte Bauwerk, das im vergangenen Jahr wegen gravierender statischer Mängel gesperrt und anschließend komplett abgerissen werden musste. Kosten: knapp eine Million Euro.

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Auch in der Innenstadt geht es voran: Am Falkeplatz wird mit Hochdruck an der Querung über die Chemnitz gearbeitet. Die Fußgängerbrücke und die danebenliegende Medienbrücke für Versorgungsleitungen wurden bereits im Mai eingehoben.

Ende August soll die Behelfsbrücke für den Fuß- und Radverkehr freigegeben werden

Die beiden Behelfsbrücken am Falkeplatz bleiben voraussichtlich bis Ende August gesperrt.
Die beiden Behelfsbrücken am Falkeplatz bleiben voraussichtlich bis Ende August gesperrt.  © Kristin Schmidt
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Bis zur Freigabe ist jedoch weiterhin Geduld gefragt. Aktuell müssen noch die Leitungen auf die Behelfsbrücke umgelegt und angeschlossen werden.

Der Plan: Ende August soll die Behelfsbrücke für den Fuß- und Radverkehr freigegeben werden, so VMS-Sprecher Stephan Baier auf TAG24-Nachfrage.

Die Kosten liegen bei rund 360.000 Euro. Nach Abschluss der Hauptbauphase (voraussichtlich Ende 2028) werden die beiden Brücken wieder zurückgebaut.

Titelfoto: Kristin Schmidt

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