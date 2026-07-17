Neonazi Liebich im Männerknast: Jetzt kämpft sogar ein AfD-Politiker für die Transfrau

Neonazi-Transfrau Marla-Svenja Liebich (55) sitzt aktuell im Männerknast. © Hendrik Schmidt/dpa

Liebich hatte 2024 das Selbstbestimmungsgesetz der Ampel genutzt - er wechselte seinen Vornamen von Sven auf Marla-Svenja, trat seitdem optisch immer wieder als Frau auf.



Da Liebich zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, folgte eine Ladung in den Chemnitzer Frauenknast. Doch daraus wurde nichts. Nach der Auslieferung aus Tschechien entschied die JVA Chemnitz, die 55-Jährige in den Männerknast nach Zeithain zu bringen.



Der Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Lars Hünich kritisiert die Entscheidung scharf. In einem Video sagt er: "Marla-Svenja Liebich ist eine eingetragene Frau. Marla-Svenja Liebich laut eigener Aussage fühlte sich schon immer als Frau und möchte als Frau behandelt werden, dann sollte man das auch tun. Ich verstehe nicht, wie diese Justiz Marla-Svenja Liebich jetzt in ein Männergefängnis nach Zeithain bringen kann."



Ein AfD-Politiker, der sich für Transrechte einsetzt? Absolut nicht! Für Hünich ist der Fall Liebich ganz offensichtlich ein Argument gegen das Selbstbestimmungsgesetz. Er bezeichnet dies als "absurd".



"Ich verteidige Marla-Svenja Liebich so vehement, weil sie es geschafft hat, allen diese Absurdität vor Augen zu führen", schreibt Hünich.