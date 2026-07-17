Müll-Hotspot auf Chemnitzer Sonnenberg: Abtransport kostete dieses Jahr bereits Tausende Euro!

Chemnitz - Großer Müll-Ärger in Chemnitz ! Auf dem Sonnenberg wächst eine illegale "Müllhalde" immer weiter an. Die Stadt kennt das Problem, ist gegen die Müllsünder aber bislang machtlos.

Die Glascontainer an der Tschaikowskistraße in Chemnitz sind der Hotspot für illegale Müllentsorgung. © Haertelpress

Besonders schlimm sieht es aktuell an den Glascontainern an der Tschaikowskistraße/Pestalozzistraße aus - hier stapelt sich der illegale Müll, versperrt Passanten den Weg. Eine Waschmaschine, Wäscheständer, Teppiche und Mülltüten liegen auf dem Fußweg herum.

Der Platz sei "als Ablagerungsschwerpunkt von illegalen Abfallablagerungen bestens bekannt", teilt die Stadt mit. Zwar gingen bereits zahlreiche Beschwerden ein, doch erwischt wurde bislang niemand, so das Rathaus.

Brisant: Laut Stadt nimmt das illegale Ablagern von Müll immer mehr zu. "Überwiegend handelt es sich um bewusste Ignoranz und Desinteresse an der Einhaltung von Regelungen", heißt es.



Dabei ist der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb ASR unterwegs, um Abfälle und Sperrmüll einzusammeln. Auch die kostenlosen Wertstoffhöfe können genutzt werden.



Doch für einige Bürger ist das offenbar zu umständlich - sie stellen ihren Müll einfach an den nächsten Glascontainer.