Müll-Hotspot auf Chemnitzer Sonnenberg: Abtransport kostete dieses Jahr bereits Tausende Euro!
Chemnitz - Großer Müll-Ärger in Chemnitz! Auf dem Sonnenberg wächst eine illegale "Müllhalde" immer weiter an. Die Stadt kennt das Problem, ist gegen die Müllsünder aber bislang machtlos.
Besonders schlimm sieht es aktuell an den Glascontainern an der Tschaikowskistraße/Pestalozzistraße aus - hier stapelt sich der illegale Müll, versperrt Passanten den Weg. Eine Waschmaschine, Wäscheständer, Teppiche und Mülltüten liegen auf dem Fußweg herum.
Der Platz sei "als Ablagerungsschwerpunkt von illegalen Abfallablagerungen bestens bekannt", teilt die Stadt mit. Zwar gingen bereits zahlreiche Beschwerden ein, doch erwischt wurde bislang niemand, so das Rathaus.
Brisant: Laut Stadt nimmt das illegale Ablagern von Müll immer mehr zu. "Überwiegend handelt es sich um bewusste Ignoranz und Desinteresse an der Einhaltung von Regelungen", heißt es.
Dabei ist der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb ASR unterwegs, um Abfälle und Sperrmüll einzusammeln. Auch die kostenlosen Wertstoffhöfe können genutzt werden.
Doch für einige Bürger ist das offenbar zu umständlich - sie stellen ihren Müll einfach an den nächsten Glascontainer.
Chemnitzer Müll-Hotspot kostete dieses Jahr schon Tausende Euro
Ärgerlich! Die illegalen "Müllhalden" kosten viel Geld. Am Problem-Hotspot an der Tschaikowskistraße gehen die Ausgaben in die Tausende.
"Die reine Entsorgung des dort anfallenden Sperrabfalls hat in diesem Jahr bereits Kosten in Höhe von 3500 bis 4000 Euro verursacht", so die Stadt.
Die Ausgaben für Anfahrten/Personal sind dabei noch nicht mit eingerechnet! Das lasse sich nicht beziffern, "weil der Standplatz nicht extra angefahren wird, sondern zusätzlich in andere Touren eingebaut wird."
Dass die Tschaikowskistraße kein Einzelfall ist, zeigt ein Vorfall im April. Damals wurden zahlreiche Müllsäcke an einer Haltestelle illegal abgeladen. Anwohner und Passanten beschwerten sich über Gestank und versperrte Wege.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, haertelpress