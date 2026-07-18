18.07.2026 06:44 SPD-Stadtrat schimpft über illegalen Müll-Hotspot in Chemnitz: "Die Kosten trägt am Ende die Allgemeinheit"

Auf dem Chemnitzer Sonnenberg sorgt eine illegale "Müllhalde" für Ärger. Stadträte fordern mehr Prävention und knallhartes Abstrafen.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Auf dem Chemnitzer Sonnenberg sorgt eine illegale "Müllhalde" für Ärger. Das Problem betrifft die ganze Stadt - an vielen Orten werden Sperrmüll und Co. einfach an Containern abgestellt. Stadträte sehen dringenden Handlungsbedarf.

"Illegale Müllablagerungen sind kein Problem einzelner Stadtteile, sondern ein stadtweites Ärgernis", sagt SPD-Stadtrat Detlef Müller (61). © Kristin Schmidt Detlef Müller (61, SPD) ärgert sich über die illegalen Müllberge - nicht nur auf dem Sonnenberg. Er spricht von einem stadtweiten Problem. Die Ursachen seien Bequemlichkeit und zunehmende Verantwortungslosigkeit. Der SPD-Politiker fordert Aufklärung, konsequentes Abstrafen und eine schnelle Beseitigung der "Müllhalden". Besonders ärgerlich: "Die Kosten für dieses rücksichtslose Verhalten trägt am Ende die Allgemeinheit, nämlich alle Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler", erklärt Müller.



Laut Stadt schlug die Entsorgung am Müll-Hotspot an der Tschaikowskistraße in diesem Jahr bereits mit 3500 bis 4000 zu Buche.

Die Glascontainer an der Tschaikowskistraße sind zum Müll-Hotspot geworden - hier wurden unter anderem Teppiche, Klamotten und eine Waschmaschine illegal entsorgt. © Haertelpress

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Illegale Müllberge in Chemnitz: Grünen-Stadtrat spricht von "Ignoranz oder Unkenntnis"