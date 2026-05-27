Diese historische Lok aus dem Chemnitzer Eisenbahnmuseum gibt's jetzt als Modell
Chemnitz - Für Eisenbahnfans war der Mittwoch ein Ereignis: Im Rundhaus 1 des Schauplatzes Eisenbahn auf dem einst größten Rangierbahnhof der DDR in Chemnitz-Hilbersdorf versammelten sich mehr als 50 Interessierte zur Präsentation des neuen Lokomotivmodells. Der Modellbahnhersteller PIKO stellte die preußische Tenderlokomotive T 9.3 in der Spurweite TT vor.
Die Baureihe hat eine besondere Geschichte: Ab 1900 für die preußischen Staatseisenbahnen gebaut, wurden 1925 zahlreiche Länderbahnlokomotiven in der Baureihe 91 zusammengefasst.
Von einst 2030 Exemplaren sind heute nur noch 14 erhalten, darunter die 91 896. Sie gelangte 2009 als Schenkung in den Museumsbestand und diente nun als Vorbild für das neue Modell.
Museumsleiter Maximilian Noack zeichnet ihren Weg nach: "1912 ist sie in Jungental gebaut worden und dort im Einsatz gewesen. Nach dem Ersten Weltkrieg kam sie nach Polen. 1939 fiel es an das Deutsche Reich zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie im sowjetischen Besatzungsgebiet aufgefunden und 1955 schließlich ausgemustert", erklärt er.
Später wurde sie vom Dresdner Hafenmeister privat erworben.
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So viel kostet das neue Lokomotivmodell
Der ehemalige Lokomotivführer und heutige ehrenamtliche Mitarbeiter Martin Müller verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Lokomotiven, fuhr jedoch überwiegend bis 1998 Dieselloks anderer Baureihen wie 102, 1106 oder 1110.
"Bis nach Stralsund sind wir gefahren", erinnert er sich. Sonst war er im Raum Leipzig unterwegs. Mit der 91 896 ist er selbst nicht gefahren, sie habe vermutlich eher zu den langsamen Loks gehört, vermutet er.
Das Modell ist im Fachhandel für 389 Euro erhältlich.
Titelfoto: Petra Hornig