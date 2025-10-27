Diese Lauf-Guides helfen Blinden in Chemnitz beim Sporttreiben

Chemnitz - Vor einem Jahr gestartet, ist der Parkrun zu einem beliebten Treff im Stadtpark geworden: Jeden Samstagvormittag drehen in Chemnitz bis zu 50 Läufer ihre Runden: von gemächlich bis flott, von der achtjährigen Schülerin bis zum 87-jährigen Rentner.

Künftige Laufguides und Sehbehinderte trafen sich im Stadtpark zu einer Schulung. © Ralph Kunz

Um die bunte Lauftruppe auch für Sehbehinderte und Blinde zu öffnen, organisierten die Initiatoren jetzt ein Training zum Lauf-Guide.

Dafür reisten die Begründer des Guidenetzwerks Deutschland Juliana Löffler (62) und Hans-Reinhard Hupe (63) aus Thüringen an und schulten rund ein Dutzend Teilnehmer im Tandemlaufen.

"Der blinde Läufer bestimmt das Tempo, der Guide sagt Anstiege, Hindernisse und Bodenbeschaffenheit an. Damit das funktioniert, braucht es Vertrauen und Konzentration", so Löffler.

Jan Oettel (38) ist einer der künftigen Chemnitzer Lauf-Guides. Er sagt: "Sehende können einfach die Laufschuhe schnüren und los geht's. Für blinde Menschen gibt es so viel mehr Hürden. Ich würde gern einige davon wegnehmen und anderen eine sportliche Betätigung ermöglichen."