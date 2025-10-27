Diese Lauf-Guides helfen Blinden in Chemnitz beim Sporttreiben

Jeden Samstagvormittag drehen in Chemnitz beim Parkrun bis zu 50 Läufer ihre Runden: von gemächlich bis flott.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Vor einem Jahr gestartet, ist der Parkrun zu einem beliebten Treff im Stadtpark geworden: Jeden Samstagvormittag drehen in Chemnitz bis zu 50 Läufer ihre Runden: von gemächlich bis flott, von der achtjährigen Schülerin bis zum 87-jährigen Rentner.

Künftige Laufguides und Sehbehinderte trafen sich im Stadtpark zu einer Schulung.
Künftige Laufguides und Sehbehinderte trafen sich im Stadtpark zu einer Schulung.  © Ralph Kunz

Um die bunte Lauftruppe auch für Sehbehinderte und Blinde zu öffnen, organisierten die Initiatoren jetzt ein Training zum Lauf-Guide.

Dafür reisten die Begründer des Guidenetzwerks Deutschland Juliana Löffler (62) und Hans-Reinhard Hupe (63) aus Thüringen an und schulten rund ein Dutzend Teilnehmer im Tandemlaufen.

"Der blinde Läufer bestimmt das Tempo, der Guide sagt Anstiege, Hindernisse und Bodenbeschaffenheit an. Damit das funktioniert, braucht es Vertrauen und Konzentration", so Löffler.

Chemnitz: Bahnhofstraße in Chemnitz bekommt zweiten Blitzer
Chemnitz Lokal Bahnhofstraße in Chemnitz bekommt zweiten Blitzer

Jan Oettel (38) ist einer der künftigen Chemnitzer Lauf-Guides. Er sagt: "Sehende können einfach die Laufschuhe schnüren und los geht's. Für blinde Menschen gibt es so viel mehr Hürden. Ich würde gern einige davon wegnehmen und anderen eine sportliche Betätigung ermöglichen."

Juliana Löffler (62) erklärt, wie wichtig eine Kennzeichnung beim Tandem-Lauf ist.
Juliana Löffler (62) erklärt, wie wichtig eine Kennzeichnung beim Tandem-Lauf ist.  © Ralph Kunz
Ein Gummiband und die Verbindung der Unterarme gibt Sicherheit.
Ein Gummiband und die Verbindung der Unterarme gibt Sicherheit.  © Ralph Kunz

Angebot soll ausgeweitet werden

Silja Schray (18) läuft mit Guide Jan Oettel (38) flott und sicher auf dem Parkweg.
Silja Schray (18) läuft mit Guide Jan Oettel (38) flott und sicher auf dem Parkweg.  © Ralph Kunz

Der Hobbyläufer drehte mit Silja Schray (18) die erste Proberunde. Die blinde junge Frau freut sich: "Mit Guide kann ich schneller und sicherer laufen. Es wäre schön, wenn ich häufiger mit einem Begleit-Läufer trainieren könnte."

Der Leiter der Blindenschule Michael Theiss (45) lobt die Initiative: "Neben dem inklusiven Gedanken stärkt die Möglichkeit, Sport zu treiben, das Selbst- und Körperbewusstsein."

Auf der Webseite guidenetzwerkdeutschland.de können Sportler mit Einschränkungen und Guides zueinanderfinden.

Chemnitz: Ärger um Abstand: Geplanter Solarpark in Chemnitz sorgt weiter für Diskussionen
Chemnitz Lokal Ärger um Abstand: Geplanter Solarpark in Chemnitz sorgt weiter für Diskussionen

Neben Laufen und Walking soll es perspektivisch auch auf Wandern und Ski- und Radfahren ausgeweitet werden.

Titelfoto: Ralph Kunz

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: