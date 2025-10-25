Reichenbrand ist klein, aber sportlich ganz groß: Der Chemnitzer Stadtteil blickt auf über 130 Jahre Vereinsgeschichte - von Turnern bis Gewichthebern.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - In Chemnitz nur am Rand, sportlich im Mittelpunkt: Der kleine Ortsteil Reichenbrand schrieb und schreibt große Sport-Geschichte in der Stadt. Daran erinnerte der Heimatverein mit seiner 20. Ortsführung - diesmal zum Thema Sport.

Ortsführung in Reichenbrand: Gert Rehn (80, Heimatverein) und Peggy de Witt-Janeczek (41, Sportverein Eiche Reichenbrand) erklären die sportliche Geschichte des Ortsteils. © Bernd Rippert Elf Sportvereine entstanden in Reichenbrand, Turnerschaft, Arbeiterturner, Turnerbund, SV Eiche, Motor Diamant, SC Motor Karl-Marx-Stadt (Chemnitzer Athletenclub), Boxclub, drei Radsportvereine und einer für Wassersport. Da war für jeden Bürger etwas dabei. "Reichenbrand gehört zu den sportlichsten Stadtteilen", erklärte Vereinsvorsitzender Gert Rehn (80). Sechs Sparten sind im SV Eiche aktiv. Neben den bekannten Fußballern auch sehr erfolgreiche Schachspieler und sogar digitale E-Sportler. Chemnitz Lokal So groß wie acht Fußballfelder: Chemnitz bekommt Mega-Medizincampus Von wegen Dorfklub: "Wir haben sogar schon gegen den AC Mailand gespielt - und gewonnen", erklärte Eiche-Vizevorsitzende Peggy de Witt-Janecek (41) den staunenden Zuhörern der Ortsführung.

Fehlende Sporthalle bremst Bewegungslust

Heimatkenner Gert Rehn (80) mit einem Wimpel der BSG Motor Diamant Karl-Marx-Stadt. © Bernd Rippert

Gert Rehn (80) und Stefan Grützner (77, r., Ex-Weltmeister im Gewichtheben aus Chemnitz) sprachen im Haus des Gastes über die Geschichte des CAC. © Bernd Rippert