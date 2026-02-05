Neue Akkuzüge zwischen Chemnitz und Leipzig - Bahninitiative warnt: Es reicht nicht

Chemnitz - Es war die Bahn-Premiere des Jahres in Chemnitz : Seit einigen Tagen ist der erste Akkuzug zwischen Chemnitz und Leipzig unterwegs . Ein großer Fortschritt, sagt auch die Bahninitiative Chemnitz. Doch ausruhen dürfe man sich auf diesen Erfolg nicht, so die Bahn-Experten.

Der erste Akkuzug fuhr am Montag pünktlich vom Chemnitzer Hauptbahnhof nach Leipzig. Die Bahnen laden ihre Akkus an den Bahnhöfen über die Stromabnehmer. © Kristin Schmidt

"Nach jahrelangem Einsatz veralteter und unzuverlässiger Technik ist dies ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung", erklärt Markus Haubold (39), Chef des Fahrgastverbands PRO BAHN Mitteldeutschland.



Aus Sicht der Bahn-Experten werde das Zugangebot zwischen Chemnitz und Leipzig spürbar besser. "Es werden endlich keine Züge mehr eingesetzt, für die sich Stadt und Region schämen müssen", führt Haubold aus.



Auch Sebastian Drechsler (34) von der Bahninitiative Chemnitz freut sich über die neuen Batteriezüge. "Es ist ein erster richtiger Schritt", sagt der 34-Jährige. Allerdings dürfe man sich nun nicht darauf ausruhen. Die Strecke wird stark genutzt, teilweise kommen die Bahnen an ihre Kapazitätsgrenzen.

Umso wichtiger sei es, die Strecke so schnell wie möglich zweigleisig auszubauen und zu elektrifizieren. Dann könnten auch mehr Züge unterwegs sein. "Unser Ziel ist es, dass die Verbindung Chemnitz–Leipzig mindestens im Halbstundentakt angeboten werden kann", sagt Drechsler.

Die Bahninitiative Chemnitz fordert daher mehr Tempo beim Ausbau. "Die neuen Akkuzüge sind ein erster richtiger Schritt. Nun müssen weitere folgen, um tatsächlich eine Kehrtwende für diese wichtige Bahnverbindung zu erreichen", so Drechsler.