Dieser neue Shop zieht in die Galerie Roter Turm in Chemnitz

Der dänische Trendladen "Søstrene Grene" eröffnet im Frühjahr einen neuen Store in der Galerie Roter Turm in Chemnitz.

Chemnitz - Im Frühjahr erhält die Chemnitzer Innenstadt stilvollen Zuwachs: Der dänische Trendladen "Søstrene Grene" eröffnet einen neuen Store in der Galerie Roter Turm.

So ähnlich wird der neue Laden in der Galerie Roter Turm aussehen.  © PR/Søstrene Grene

Auf 234 Quadratmetern zieht ein vielseitiges Sortiment aus Wohnaccessoires, kleinen Möbeln, Bastel- und Hobbyartikeln, Küchenutensilien und Schreibwaren ein.

"Chemnitz ist für uns ein logischer nächster Schritt: Mit dem neuen Store stärken wir unsere Präsenz in Sachsen und können unsere Marke auch in der umliegenden Region weiter etablieren", so Mikkel Grene, Miteigentümer von "Søstrene Grene".

Zudem sei Chemnitz von vielen Studierenden geprägt, die das erschwingliche Sortiment besonders anspreche.

Der Trend-Laden Søstrene Grene eröffnet bald in Chemnitz.  © privat

Die Bauarbeiten für den neuen Shop sind in vollem Gange, ein genaues Eröffnungsdatum steht noch nicht. Laut Unternehmen soll es aber ein feierliches Event werden - mit Live-Musik, rotem Teppich und Geschenken für die ersten Kunden.

