Mega-Schlange in Chemnitz: Wieso stehen hier so viele Menschen?

Chemnitz - Nanu, wieso stehen denn in der Galerie Roter Turm in Chemnitz so viele Menschen an?

Der dänische Trendladen "Søstrene Grene" eröffnete am Freitag einen neuen Store in der Galerie Roter Turm. © privat

Mega-Schlange am Freitagmorgen in dem Einkaufszentrum in der City - doch wieso?

Der Grund ist ein neues Geschäft. 10 Uhr eröffnete der dänische Trendladen "Søstrene Grene". Auf 234 Quadratmetern ist ein vielseitiges Sortiment aus Wohnaccessoires, kleinen Möbeln, Bastel- und Hobbyartikeln, Küchenutensilien und Schreibwaren eingezogen.

Circa hundert Menschen standen bereits vor Ladeneröffnung an und warteten.