Mega-Schlange in Chemnitz: Wieso stehen hier so viele Menschen?

In der Galerie Roter Turm in Chemnitz standen am Freitagmorgen zahlreiche Menschen Schlange vor einem neuen Geschäft.

Von Claudia Ziems, Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Nanu, wieso stehen denn in der Galerie Roter Turm in Chemnitz so viele Menschen an?

Der dänische Trendladen "Søstrene Grene" eröffnete am Freitag einen neuen Store in der Galerie Roter Turm.
Der dänische Trendladen "Søstrene Grene" eröffnete am Freitag einen neuen Store in der Galerie Roter Turm.  © privat

Mega-Schlange am Freitagmorgen in dem Einkaufszentrum in der City - doch wieso?

Der Grund ist ein neues Geschäft. 10 Uhr eröffnete der dänische Trendladen "Søstrene Grene". Auf 234 Quadratmetern ist ein vielseitiges Sortiment aus Wohnaccessoires, kleinen Möbeln, Bastel- und Hobbyartikeln, Küchenutensilien und Schreibwaren eingezogen.

Circa hundert Menschen standen bereits vor Ladeneröffnung an und warteten.

Viele Menschen standen wegen des neuen Geschäfts Schlange.
Viele Menschen standen wegen des neuen Geschäfts Schlange.  © privat
Center-Manager Jörg Knöfel (58) ist überwältigt vom Ansturm: "Wir hatten zwar gehofft und erwartet, dass viele Leute kommen, aber von der Länge der Schlange bin ich doch etwas überrascht."

