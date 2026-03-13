Mega-Schlange in Chemnitz: Wieso stehen hier so viele Menschen?
Chemnitz - Nanu, wieso stehen denn in der Galerie Roter Turm in Chemnitz so viele Menschen an?
Mega-Schlange am Freitagmorgen in dem Einkaufszentrum in der City - doch wieso?
Der Grund ist ein neues Geschäft. 10 Uhr eröffnete der dänische Trendladen "Søstrene Grene". Auf 234 Quadratmetern ist ein vielseitiges Sortiment aus Wohnaccessoires, kleinen Möbeln, Bastel- und Hobbyartikeln, Küchenutensilien und Schreibwaren eingezogen.
Circa hundert Menschen standen bereits vor Ladeneröffnung an und warteten.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Center-Manager Jörg Knöfel (58) ist überwältigt vom Ansturm: "Wir hatten zwar gehofft und erwartet, dass viele Leute kommen, aber von der Länge der Schlange bin ich doch etwas überrascht."
Titelfoto: privat