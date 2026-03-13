Kamerateam an der Uni: Dieser Kinofilm wird in Chemnitz gedreht

Chemnitz - Im Weinhold-Bau der TU Chemnitz finden normalerweise Vorlesungen und Seminare statt. In dieser Woche wurde er jedoch zur Kulisse für einen Kinofilm: Gedreht wird aktuell für die Verfilmung des Romans "Superbusen" (2020) der Dresdner Autorin Paula Irmschler (37).

Für den Film "Superbusen" fanden diese Woche Dreharbeiten im Weinhold--Bau der TU Chemnitz statt. © Kristin Schmidt

"Das Buch spielt in Chemnitz, deswegen war für uns klar, dass wir auch auf jeden Fall hier drehen werden", sagt die Regisseurin und Drehbuchautorin Constanze Klaue (41).

Denn im Film geht es um Gisela, die mit Anfang 20 für ihr Studium nach Chemnitz zieht. Sie lernt Fred, Jana und Meryam kennen, mit denen sie die Band "Superbusen" gründet. Mit ihr tourt sie quer durch Deutschland – in der Hoffnung, dass wenigstens die Musik Antworten auf die Fragen parat hat, die sie an sich und ihr Leben stellt.

Die Hauptrolle übernimmt die Rapperin Finna aus Hamburg. Sie steht zum ersten Mal vor der Filmkamera.

An ihrer Seite spielen unter anderem Fritzi Haberlandt (50) als Giselas Mutter und Emma Bading (28) als ihre Schwester.