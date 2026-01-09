Dieses Essen bestellen die Chemnitzer am liebsten

Chemnitz - Wer es sich zum Schlemmen lieber auf dem Sofa gemütlich macht, greift gern auf Lieferdienste wie "Wolt" zurück. Welche Speisen und Restaurants stehen bei den Chemnitzern besonders hoch im Kurs?

Gerichte aus der asiatischen Küche sind in Chemnitz besonders gefragt. (Symbolbild) © IMAGO/Zoonar

An der Spitze der Lieblingsgerichte stehen laut dem finnischen Unternehmen klar die Burger.

Dahinter folgen Pizza, asiatische Küche, arabische Spezialitäten und Sushi. Während Burger und Pizza auch bundesweit dominieren, lande asiatisches Essen in Chemnitz überdurchschnittlich oft im Warenkorb, teilt der Lieferdienst mit.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass das vietnamesische Restaurant "Pho Viet" in der Theaterstraße Platz 1 im Bestell-Ranking belegt. Dahinter folgen die Restaurants "MyLo", "Yumi Kitchen", "Taste of Asia" und das "Chef Ehab".

Am häufigsten bestellen die Chemnitzer sonntags und mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr bei "Wolt".