Düsentriebwerk statt Dynamit: Kinder lassen selbstgebaute Raketen starten

Chemnitz - Hier werkeln Kinder und Jugendliche, um Objekte in die Luft zu bringen: Auf dem Gelände des Kosmonautenzentrums "Sigmund Jähn" in Chemnitz hantierten am Samstag 20 Teilnehmer an selbstgebauten Flugkörpern. Am Dienstagnachmittag sollen die Prachtstücke dann gen Himmel fliegen.