Durst! 2000 Bäume müssen zusätzlich bewässert werden

Die Bewässerung in diesem Jahr läuft seit Juni und erfolgt - falls notwendig - bis in den September hinein. Aufgrund des Klimawandels müssen von Jahr zu Jahr immer mehr Bäume begossen werden: Jedes Jahr kommen bis zu 100 dazu. "Gerade 2019, 2020 und 2022 waren besonders herausfordernde Jahre."

"Dabei handelt es sich um Jungbäume, die sich noch an ihren Standort gewöhnen müssen, bzw. um Bäume, die hinsichtlich ihrer exponierten Lage in Trockenphasen durch zusätzliche Wassergaben unterstützt werden müssen", erläutert Streich.

Diese Wassersäcke an der Zschopauer Straße befinden sich neben den Bäumen. © Maik Börner

Was ist das denn? In der Regel werden Wassersäcke für eine regelmäßige Bewässerung an Bäumen angebracht - an Gewächsen in der Zschopauer Straße und andernorts sind die Wassersäcke jedoch an den Pflanzpfählen angebracht. Eine Verwechslung? Wohl kaum!

Das Vorgehen hat zwei Vorteile: Zum einen wird die Wasserabgabe dezentralisiert. Dies führt zu einer umfangreicheren Bewässerung des Baumes.

Zum anderen beugt ein Wassersack mit Abstand zum Stamm Krankheiten vor: "Es wird vermieden, dass sich zwischen Wassersack und Stammoberfläche durch ein feucht-warmes Milieu Pilze bilden", so Andreas Streich (52) vom Grünflächenamt.