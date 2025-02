Ein halbes Jahr ohne Galeria Kaufhof in Chemnitz: Profitiert die Galerie Roter Turm?

Eine weitere Hoffnung war, dass durch den Leerstand von Kaufhof neue Händler in die Galerie Roter Turm strömen. Doch auch hier gibt es eher Ernüchterung.

"Es gibt einige Sortimente, die natürlich bei uns im Haus von der Schließung des Kaufhofs profitieren. Sortimente, die es also im Kaufhof gegeben hat. Da spüren wir schon, dass da auch Kunden gewechselt sind, aber das ist marginal und beeinflusst das Gesamtbild nicht wesentlich", erklärt der Center-Manager.

Einzelne Händler konnten einen Kundenzuwachs seit der Kaufhofschließung verzeichnen. © Uwe Meinhold

"Die Vermietungszeiten, um eine Leerfläche wieder zu vermieten, sind deutlich länger als früher. Da hat die Schließung vom Kaufhof sicherlich kein positives Signal gesendet."

Im Gegenteil: "Ich glaube, wenn der Kaufhof noch bestehen würde, wäre es interessanter, eine größere Fläche anzumieten." Ein weiteres Problem: Ungewissheit! "Ich glaube, dass viele auch einfach mal abwarten, was da im Kaufhof, zumindest in der Ersten, also im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss, passieren wird", analysiert Knöfel.

Könnte sich die Galerie Roter Turm als die neue Einkaufs-Hochburg von Chemnitz etablieren? Knöfel winkt ab: "Dafür sind wir vom Grunde her zu klein."

Er hofft, dass das Kaufhof-Gebäude schnell eine neue Nutzung findet: "Vielleicht auch mit Angeboten oder Sortimenten, die es bisher noch nicht gegeben hat. Das wäre sehr schön. Und vielleicht gelingt es auch noch, ein paar andere Leerstände in der Innenstadt wieder neu zu beleben."