"Innovationscampus" spaltet auch Chemnitzer Stadtrat

Chemnitz - Chemnitz will wachsen, aber in Rabenstein knallt's gewaltig. An der A72-Abfahrt Rottluff soll ein 13 Hektar großer "Innovationscampus" entstehen, also eine neue Gewerbefläche so groß wie 18 Fußballfelder.

Torsten Schmidt (60, BSW) positioniert sich klar: Wirtschaftliche Entwicklung ja - aber nur mit größtmöglicher Rücksicht auf die Anwohner. © Ralph Kunz

1300 Anwohner gehen inzwischen mit einer Petition dagegen auf die Barrikaden. Der Stadtrat ist ebenfalls uneins: Die einen wollen Tempo, die anderen erst Antworten.

"Wir müssen dringend deutlich mehr Gewerbesteuer einnehmen", sagt Hendrik Rottluff (54, CDU). Er fordert möglichst "innovative Ansiedlungen" und zugleich "größtmögliche Rücksicht auf die Anwohner".

Im Paket stünden Abstandsflächen, ein Damm als Lärmschutz und eine Maximalhöhe. Außerdem solle eher "stilles Gewerbe" kommen - also keine laute Industrie.

Auch BSW-Stadtrat Torsten Schmidt (60) fordert gleichzeitig Transparenz und Kostenklarheit: "Wir haben gar keine Alternative."