Chemnitzer Jugendhilfe droht finanzieller Kollaps: Erneute Kürzungen, Projekte vorm Aus

Chemnitz - Die Chemnitzer Jugendhilfe steht vor einem Scherbenhaufen. Das Rathaus will 26 freien Trägern die Förderung streichen. Im Haushalt sind 16 Millionen Euro für die Jugendhilfe vorgesehen, doch 1,6 Millionen Euro fehlen, um alle Projekte bezahlen zu können. Obendrauf kommt noch eine neue Haushaltssperre.

Die Chemnitzer Jugendkirche an der Bahnhofstraße ist eine der von den Sparplänen betroffenen Einrichtungen. © Kristin Schmidt

"Die Maßnahmenplanungen befinden sich in der finalen Erstellung", heißt es auf TAG24-Anfrage nüchtern aus dem Rathaus.

Die endgültige Entscheidung müsse am 9. Dezember der Jugendhilfeausschuss treffen.

Betroffen sind Einrichtungen wie die Jugendkirche, das "Haus Arthur" auf dem Kaßberg, der Kinder- und Jugendclub "Pavillon" in Kappel oder die "Chemnitzer Filmwerkstatt" im Clubkino Siegmar. Alle haben Post vom Jugendamt bekommen. Alle Anträge seien dort "formal und fachlich geprüft" worden. Innerhalb der nächsten 14 Tage sind zunächst erst einmal "Trägergespräche" angesetzt.

Tina Kreller (36) vom Stadtjugendring schlägt Alarm: "Gerade die geburtenstarken Jahrgänge 2015 bis 2017 kommen jetzt in ein Alter, in dem Jugendhilfe besonders wichtig wird. Strukturen jetzt zu kürzen, wäre fatal." Kreller warnt: "Wenn der Kontakt zu jungen Leuten abreißt, ist das endgültig."