Eines der beliebtesten Restaurants in Chemnitz macht dicht

Doch es gibt Hoffnung: "Es sind ernstzunehmende Interessenten vorhanden. Wir sind in Verhandlung mit einem potenziellen Pächter, der alles übernimmt, so wie's ist", so Gust.

Ziemlich genau zehn Jahre führte der 56-Jährige das Lokal am Fuße des Schloßbergs, das bereits seit 1995 existiert. Am Sonntag öffnet es vorerst zum letzten Mal.

Das Restaurant "Ausspanne" am Schloßberg schließt am Wochenende. © Uwe Meinhold

Sein Personal nimmt Gust teilweise mit in sein zweites Restaurant, die "Ratsstube" am Johannisplatz. "Diejenigen, die mit in die Ratsstube kommen wollen, kommen mit und die anderen haben sich was Neues gesucht", erklärt der Gastronom.

Einen Teil der "Ausspanne" will Gust erhalten: "Ich werde mit meinem Küchenchef definitiv einige Sachen von der 'Ausspanne' übernehmen".

Zudem freut sich der Gastwirt darauf, den Fokus auf nur ein Lokal legen zu können. "Ich habe dann die Zeit, mal wieder ein paar Ideen umzusetzen", so Gust.