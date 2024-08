Einmalig in Deutschland: Diese Staumauer in Sachsen ist jetzt ein Kletter-Paradies

Die ehemalige Talsperre in Euba. © Uwe Meinhold

In den vergangenen Wochen wurden von Mitgliedern des erlebnispädagogischen Vereins Walden e.V. gemeinsam mit der Chemnitzer Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) sieben gesicherte Kletterrouten in die Natursteinmauer der Talsperre eingebohrt.

"Bereits in den 90er-Jahren gab es eine Kletterroute an der Mauer, die aber aufgegeben wurde", so Robby Voigt (43) vom Verein Walden, der das Projekt mit initiierte.

Anmeldungen für die Klettertouren können über den Walden e.V. oder den DAV erfolgen. Geplant sei außerdem noch eine Übungsstrecke.

Die Möglichkeit, eine Staumauer zu erklimmen, macht das Erlebnis für Kletterer einzigartig.