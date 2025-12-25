TU Chemnitz checkt die Märchen-Kenntnis

Die TU Chemnitz will es genau wissen und hat eine Online-Umfrage zu den Märchen der Brüder Grimm gestartet.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Weihnachtszeit ist Märchenzeit - aber wie märchenfest seid Ihr wirklich? Die TU Chemnitz will genau das wissen und hat eine Online-Umfrage zu den Märchen der Brüder Grimm gestartet.

Illustration aus dem Märchenbuch "Schneewittchen auf sächsisch": Die A-cappella-Band Medlz hatte das Grimm-Märchen als musikalische Reise ins sächsische Märchenland versetzt - mit Königin und sprechendem Zauberspiegel.
Im Fokus: die berühmten Sprüche, die jeder zu kennen glaubt - etwa das "Spieglein, Spieglein an der Wand" aus Schneewittchen.

Hinter der Aktion steht Sprachwissenschaftlerin Christina Sanchez-Stockhammer (47).

Sie erforscht, wie sich Grimms Märchen und ihre englischen Übersetzungen verändert haben und wie viel davon heute noch im Kopf der Menschen steckt.

Die Umfrage läuft ab sofort unter www.mytuc.org/grimm.

Wichtig ist der Professorin dabei eines: ehrlich bleiben. "Bitte nichts nachschauen - mich interessiert, woran genau man sich erinnert", sagt Sanchez-Stockhammer.

Gerade die kleinen Lücken, Versprecher und Fehler seien für die Forschung spannend, weil sie zeigen, wie unser Gedächtnis mit alten Geschichten umgeht.

Titelfoto: Medlz/PR

