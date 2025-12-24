Notfall am Feiertag? Hier bekommt Ihr in Chemnitz Hilfe

Hand verbrannt oder plötzliche Zahnschmerzen? Kein Problem. Auch an den Weihnachtstagen haben die Chemnitzer Ärzte Bereitschaftsdienst.

Von Sarah Fuchs

An den Feiertagen haben Ärzte für Notfälle Bereitschaftsdienst. (Symbolbild)
An den Feiertagen haben Ärzte für Notfälle Bereitschaftsdienst. (Symbolbild)  © 123RF/peopleimages12

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen von Mittwoch, 7 Uhr, bis Samstag 7 Uhr: Tel. 116117.

Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.

Eine Übersicht findet Ihr zudem auch unter: www.kvs-sachsen.de.

Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten von Mittwoch bis Freitag. Jeweils von 9 bis 19 Uhr:

  • Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)
  • DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23

Augenärztliche Bereitschaft/Chirurgische Bereitschaft/HNO-ärztliche Bereitschaft/Kinderärztlicher Notdienst von Mittwoch bis Freitag, jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss).

Zahnarzt, Apotheke und Tierarzt

Auch die Apotheken in Chemnitz haben Bereitschaftsdienst. (Symbolbild)
Auch die Apotheken in Chemnitz haben Bereitschaftsdienst. (Symbolbild)  © Sven Hoppe/dpa

Zahnärztliche Bereitschaft jeweils von 9 bis 11 Uhr, 16 bis 18 Uhr:

  • Mittwoch: Dr. med. dent. Otto, Lichtenauer Straße 17, Tel. 0371/412041
  • Donnerstag: ZÄ Kusche, Albrechtstraße 31, Tel. 0371/4011578; ZÄ Trommer, Gustav-Adolf-Straße 22, Tel. 0371/307484;
  • Freitag: Dr. Herold, Schloßplatz 13, Tel. 0371/319098; Dr. Stammler, Ulbrichtstraße 6, Tel. 0371/55640

Bitte meldet Euch vorher telefonisch in der Praxis an! Aktuelle Änderungen findet Ihr unter: www.zahnaerzte-in-sachsen.de.

Apotheken:

  • Mittwoch, 8 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr: Merian-Apotheke, Fürstenstraße 143, Tel. 0371/720191; Flemming-Apotheke, Rudolf-Krahl-Straße 81, Tel. 0371/3365556
  • Donnerstag, 8 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr: Lessing-Apotheke, Hainstraße 112, Tel. 0371/4014063; Baumgarten-Apotheke, Chemnitzer Straße 46 (Grüna), Tel. 0371/80800650
  • Freitag, 8 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr: Adelsberg-Apotheke, Otto-Thörner-Straße 15, Tel. 0371/7710083; Max und Moritz-Apotheke, Uhlichstraße 13, Tel. 0371/313231

Tierärztlicher Notdienst von Mittwoch bis Freitag: Tel. 01805/843736 (kostenpflichtig: 0,14 €/min aus dem Festnetz, 0,42 €/min aus dem Mobilfunknetz)

