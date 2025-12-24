Notfall am Feiertag? Hier bekommt Ihr in Chemnitz Hilfe

Chemnitz - Hand verbrannt oder plötzliche Zahnschmerzen? Kein Problem. Auch an den Weihnachtstagen haben die Chemnitzer Ärzte Bereitschaftsdienst.

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen von Mittwoch, 7 Uhr, bis Samstag 7 Uhr: Tel. 116117.

Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.

Eine Übersicht findet Ihr zudem auch unter: www.kvs-sachsen.de.

Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten von Mittwoch bis Freitag. Jeweils von 9 bis 19 Uhr:

Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23

Augenärztliche Bereitschaft/Chirurgische Bereitschaft/HNO-ärztliche Bereitschaft/Kinderärztlicher Notdienst von Mittwoch bis Freitag, jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss).