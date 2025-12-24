Notfall am Feiertag? Hier bekommt Ihr in Chemnitz Hilfe
Chemnitz - Hand verbrannt oder plötzliche Zahnschmerzen? Kein Problem. Auch an den Weihnachtstagen haben die Chemnitzer Ärzte Bereitschaftsdienst.
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen von Mittwoch, 7 Uhr, bis Samstag 7 Uhr: Tel. 116117.
Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.
Eine Übersicht findet Ihr zudem auch unter: www.kvs-sachsen.de.
Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten von Mittwoch bis Freitag. Jeweils von 9 bis 19 Uhr:
- Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)
- DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23
Augenärztliche Bereitschaft/Chirurgische Bereitschaft/HNO-ärztliche Bereitschaft/Kinderärztlicher Notdienst von Mittwoch bis Freitag, jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss).
Zahnarzt, Apotheke und Tierarzt
Zahnärztliche Bereitschaft jeweils von 9 bis 11 Uhr, 16 bis 18 Uhr:
- Mittwoch: Dr. med. dent. Otto, Lichtenauer Straße 17, Tel. 0371/412041
- Donnerstag: ZÄ Kusche, Albrechtstraße 31, Tel. 0371/4011578; ZÄ Trommer, Gustav-Adolf-Straße 22, Tel. 0371/307484;
- Freitag: Dr. Herold, Schloßplatz 13, Tel. 0371/319098; Dr. Stammler, Ulbrichtstraße 6, Tel. 0371/55640
Bitte meldet Euch vorher telefonisch in der Praxis an! Aktuelle Änderungen findet Ihr unter: www.zahnaerzte-in-sachsen.de.
Apotheken:
- Mittwoch, 8 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr: Merian-Apotheke, Fürstenstraße 143, Tel. 0371/720191; Flemming-Apotheke, Rudolf-Krahl-Straße 81, Tel. 0371/3365556
- Donnerstag, 8 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr: Lessing-Apotheke, Hainstraße 112, Tel. 0371/4014063; Baumgarten-Apotheke, Chemnitzer Straße 46 (Grüna), Tel. 0371/80800650
- Freitag, 8 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr: Adelsberg-Apotheke, Otto-Thörner-Straße 15, Tel. 0371/7710083; Max und Moritz-Apotheke, Uhlichstraße 13, Tel. 0371/313231
Tierärztlicher Notdienst von Mittwoch bis Freitag: Tel. 01805/843736 (kostenpflichtig: 0,14 €/min aus dem Festnetz, 0,42 €/min aus dem Mobilfunknetz)
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa