Entsetzen in Chemnitz: Nächste Woche geht das Licht im Congress Hotel aus

Chemnitz - Jetzt ist es offiziell: Das Congress Hotel in Chemnitz schließt bereits nächste Woche!

Das 97 Meter hohe Congress Hotel schließt zum 31. Januar. © Kristin Schmidt

Das bestätigt die Betreibergesellschaft GCH Hotel Group auf Nachfrage: "Die Geschäftsführung hat entschieden, den Betrieb des Hotels zum 31. Januar einzustellen." Gründe nennt das Unternehmen weiterhin nicht.

Auch die Vorwürfe der Gewerkschaft NGG bleiben im Raum stehen. Diese hatte kritisiert, das Traditionshaus sei nicht nachhaltig geführt worden.

Für das Rathaus kam die Nachricht ähnlich überraschend wie für viele Chemnitzer: Das Hotel sei "als Partner der Initiative 'ChemnitzCity' in regelmäßige städtische Kommunikationsformate eingebunden", heißt es. "Gleichwohl hat die Stadt Chemnitz bislang keine offizielle Information zur Schließung erreicht."

Aktuell suche man das Gespräch mit dem Eigentümer, um Perspektiven, Nachnutzungsoptionen und mögliche Unterstützung auszuloten.

Laut Gewerkschaft befindet sich das Gebäude nicht im Besitz der Hotelkette, sondern gehört dem Finanz- und Immobilienunternehmen "Aroundtown SA", einem multinationalen Branchenriesen mit Sitz in Luxemburg.