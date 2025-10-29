Entwarnung nach Trinkwasser-Alarm in Chemnitz-Ebersdorf

Chemnitz - Große Aufregung am Mittwochmorgen in Chemnitz-Ebersdorf ! Über Sirenen wurde eine Warnung zum Trinkwasser übermittelt. Jetzt kam heraus - es handelt sich um einen Fehlalarm.

Die Sirenen in Chemnitz-Ebersdorf schlugen am Mittwochmorgen Alarm. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Die heute ausgegebene Sirenenwarnung zum Trinkwasser in Ebersdorf war eine Fehlfunktion", teilt das Rathaus mit.

Es bestehe keine Gefahr für die Gesundheit - das Trinkwasser kann uneingeschränkt verwendet werden.

