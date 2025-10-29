 575

Entwarnung nach Trinkwasser-Alarm in Chemnitz-Ebersdorf

In Chemnitz-Ebersdorf herrschte am Mittwochmorgen Aufregung: Über Sirenen wurden die Bürger vor dem Trinkwasser gewarnt - ein Fehlalarm.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Große Aufregung am Mittwochmorgen in Chemnitz-Ebersdorf! Über Sirenen wurde eine Warnung zum Trinkwasser übermittelt. Jetzt kam heraus - es handelt sich um einen Fehlalarm.

Die Sirenen in Chemnitz-Ebersdorf schlugen am Mittwochmorgen Alarm. (Symbolfoto)
Die Sirenen in Chemnitz-Ebersdorf schlugen am Mittwochmorgen Alarm. (Symbolfoto)  © Rolf Vennenbernd/dpa

"Die heute ausgegebene Sirenenwarnung zum Trinkwasser in Ebersdorf war eine Fehlfunktion", teilt das Rathaus mit.

Es bestehe keine Gefahr für die Gesundheit - das Trinkwasser kann uneingeschränkt verwendet werden.

Das Trinkwasser in Chemnitz-Ebersdorf ist in Ordnung. (Symbolfoto)
Das Trinkwasser in Chemnitz-Ebersdorf ist in Ordnung. (Symbolfoto)  © 123RF/sonsam

Unklar ist bislang noch, weshalb es zum Fehlalarm kam. "Die Ursache für die Fehlfunktion wird derzeit gemeinsam mit dem technischen Dienstleister überprüft", so die Stadt.

