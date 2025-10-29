575
Entwarnung nach Trinkwasser-Alarm in Chemnitz-Ebersdorf
Chemnitz - Große Aufregung am Mittwochmorgen in Chemnitz-Ebersdorf! Über Sirenen wurde eine Warnung zum Trinkwasser übermittelt. Jetzt kam heraus - es handelt sich um einen Fehlalarm.
"Die heute ausgegebene Sirenenwarnung zum Trinkwasser in Ebersdorf war eine Fehlfunktion", teilt das Rathaus mit.
Es bestehe keine Gefahr für die Gesundheit - das Trinkwasser kann uneingeschränkt verwendet werden.
Unklar ist bislang noch, weshalb es zum Fehlalarm kam. "Die Ursache für die Fehlfunktion wird derzeit gemeinsam mit dem technischen Dienstleister überprüft", so die Stadt.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/sonsam, Rolf Vennenbernd/dpa