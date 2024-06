Er raucht und leuchtet: Chemnitzer Schornstein jetzt als Porzellan-Variante

Eines der letzten Fotos vom rauchenden Lulatsch. Seit 18. Januar 2024 ist er Nichtraucher. © Uwe Meinhold

Am 18. Januar hörte die Chemnitzer Esse auf zu dampfen. Eins energie nahm an diesem Tag das Braunkohlekraftwerk außer Betrieb und stieg aus der Braunkohleverbrennung aus. In einer letzten Frühschicht wurde das Heizkraftwerk II am Standort Nord stillgelegt.

Seitdem steigt kein Rauch mehr aus dem 302 Meter hohen Wahrzeichen auf.

Wie eins energie mitteilte, wird aber nun zumindest im kleinen Stile Abhilfe geschafft. Aus Holz gibt es die Esse bereits zum Räuchern in klein, jetzt kommt eine weitere Variante dazu. "Die Freiberger Porzellan GmbH ermöglicht mit einer ihrer neuesten Kreationen das Rauchen des Schornsteins im Kleinformat. Ein 28 Zentimeter hoher Porzellanschornstein macht es möglich", heißt es weiter.

Wie kam es zu dieser Idee? Freiberger Porzellan-Geschäftsführerin Cornelia Mitzlaff erinnert sich: "Auf den Gedanken, die Chemnitzer Esse aus Porzellan nachzustellen, kamen wir aufgrund des bevorstehenden Kulturhauptstadtjahres und der Suche nach einem passenden Produkt."

Beide Unternehmen trafen eine Lizenzvereinbarung. Zehn Prozent des Nettoverkaufspreises spendet eins für einen guten Zweck. Der Porzellan-Schornstein ist in zwei Farbvarianten erhältlich: in Weiß (25,20 Euro) und in Bunt (34,90 Euro).