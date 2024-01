Erlkönig auf dem Kaßberg: Fährt hier der neue Audi-Prototyp durch Chemnitz?

Chemnitz - Erlkönig auf dem Kaßberg in Chemnitz gesichtet!

Der Erlkönig war am Donnerstagnachmittag auf dem Kaßberg unterwegs. © Claudia Ziems

Das Fahrzeug mit der typischen Folierung war am heutigen Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Franz-Mehring-Straße unterwegs. Welches Model verbirgt sich unter der Folie?

Form und Karosserie des getarnten Prototyps erinnern an einen Audi. Das Auto ist mit dem Kennzeichen "HN" unterwegs, also Heilbronn. Audi hat seit über 100 Jahren einen Standort in Neckarsulm bei Heilbronn. Produziert werden dort unter anderem die Baureihen A4, A5, A6, A7 und A8.

Es könnte sich bei dem Modell um den Nachfolger des Audi A4 Avant handeln. Dabei die wichtigste Neuerung: Als Verbrenner soll er dann offenbar A5 heißen. Denn die geraden Zahlen sollen künftig bei Audi nur noch die neuen Modelle mit Elektro-Antrieb bekommen.

Bei der Kombi-Version könnte sich unter der Verkleidung ein Lichtbalken über die gesamte Breite verbergen. An dem Wagen befinden sich außerdem Doppelendrohre und ein dezenter Dachspoiler. Das könnte auf eine S-Line-Version hindeuten.