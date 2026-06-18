Ersatzverkehr bis Mitte Juli: Auf dieser MRB-Strecke fahren Busse satt Züge

Chemnitz - Ab dem kommenden Wochenende bis Mitte Juli gibt es auf der Linie RB45 Elsterwerda - Chemnitz wieder Schienenersatzverkehr. Pendler können aber aufatmen, betroffen sind in erster Linie die Abend- und Nachtstunden.

Auf der Linie RB45 gibt es ab dem kommenden Wochenende wieder Ersatzverkehr. Betroffen sind Abschnitte ab Riesa. (Archivbild) © Ralph Kunz

Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilt, finden im Zeitraum vom 21. Juni bis 10. Juli Bauarbeiten auf der Strecke statt.

Deshalb wird es zunächst bis 26. Juni für einige ausgewählte Abfahrten zwischen Ostrau und Zeithain einen Ersatzverkehr mit Bussen geben. Grund dafür sind Oberleitungsarbeiten am Bahnhof in Riesa.

Betroffen sind die Abfahrten um 21.38 Uhr und 22.38 Uhr ab Chemnitz, bzw. 23.04 Uhr ab Riesa in Richtung Elsterwerda sowie 22.31 Uhr ab Elsterwerda und 4.22 Uhr ab Riesa in Richtung Chemnitz.

Ab dem 26. Juni bis 10. Juli wird dann im nächsten Abschnitt ein Ersatzverkehr eingerichtet. Diesmal wegen Gleisbauarbeiten im Abschnitt Zeithain Rohrwerk - Gröditz (bei Riesa) sowie zeitgleich stattfindenden Arbeiten am Bahnhof in Riesa. Deshalb entfallen alle Züge zwischen 22 und 5 Uhr von/bis Ostrau.

Die MRB weist zusätzlich darauf hin, dass der Zug 73995 nach dem Ersatzverkehr ab Ostrau/Riesa später nach Chemnitz abfährt, ebenso startet der Zug 74111 jeweils montags ab Fahrtbeginn später in Riesa nach Chemnitz.