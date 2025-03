12.03.2025 09:35 Esse in Chemnitz dunkel: Was ist passiert?

An der Esse in Altchemnitz laufen die Abrissarbeiten, nun fiel die Beleuchtung an dem Schornstein vom Heizkraftwerk Altchemnitz aus. Was ist da los?

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Die Abrissarbeiten an der Esse in Altchemnitz laufen noch immer. Doch nun ist die Beleuchtung, die sogenannte "Hindernisbefeuerung", ausgefallen. An der 225 Meter hohen Esse wurde für die Abrissarbeiten eine Fahrstuhlkonstruktion installiert. © Kristin Schmidt Diese Warnlichter dienen dazu, Hindernisse in der Luftfahrt zu markieren. So können Piloten diese sicher umfliegen. Doch seit Dienstagabend sind diese Lichter am "kleinen Bruder vom Lulatsch" aus. Wie Energieversorger eins energie auf TAG24-Anfrage mitteilte, ist die Ursache für den Ausfall ein defekter Dämmerungsschalter. "Das wird im Laufe des Tages behoben", heißt es weiter. Der Schornstein des Heizkraftwerks Altchemnitz soll abgerissen werden. © Kristin Schmidt Die Vorbereitungen für den Abriss des 225 Meter hohen Schornsteins laufen bereits seit September des vergangenen Jahres. Anfang Februar begann dann der Abriss des Schornsteins vom Heizkraftwerk Altchemnitz. Mitte Februar gab es bereits einen Baustopp aufgrund einer Anwohnerbeschwerde wegen Staubbelastung während der Arbeiten.

Titelfoto: Kristin Schmidt