 1.418

Esse in Chemnitz leuchtet heute nur lila: Das ist der Grund

Die bunte Chemnitzer Esse wird am Montag zum Weltfrühgeborenentag nur lila leuchten.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Der bunte Schornstein in Chemnitz wird am Montagabend ein besonderes Signal senden.

Beim Lulatsch leuchtet am Montagabend nur der Abschnitt in signalviolett. (Archivbild)
Beim Lulatsch leuchtet am Montagabend nur der Abschnitt in signalviolett. (Archivbild)  © Bildmontage: Ralph Kunz

Nicht wundern, am Abend wird nur ein beleuchtetes Segment am Lulatsch zu sehen sein.

Grund ist der Weltfrühgeborenentag, es leuchten jedes Jahr am 17. November auf der ganzen Welt bekannte Gebäude in purpur.

Daher wird an Sachsens höchstem Bauwerk auch nur der lila Abschnitt leuchten.

Chemnitz: 191 ohne Adresse, 500 in Not: So hilft Chemnitz seinen Wohnungslosen
Chemnitz Lokal 191 ohne Adresse, 500 in Not: So hilft Chemnitz seinen Wohnungslosen

Die Aktion soll auf die besondere Startsituation der Frühgeborenen hinweisen.

Am 10. Februar leuchtete an der Esse nur der grüne Abschnitt. Grund dafür war der Tag der Kinderhospizarbeit. Er soll auf die Situation von Kindern und Jugendlichen mit unheilbaren, lebensverkürzenden Erkrankungen, deren Familien und alle, die sie begleiten, aufmerksam machen.

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: