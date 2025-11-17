Esse in Chemnitz leuchtet heute nur lila: Das ist der Grund
Chemnitz - Der bunte Schornstein in Chemnitz wird am Montagabend ein besonderes Signal senden.
Nicht wundern, am Abend wird nur ein beleuchtetes Segment am Lulatsch zu sehen sein.
Grund ist der Weltfrühgeborenentag, es leuchten jedes Jahr am 17. November auf der ganzen Welt bekannte Gebäude in purpur.
Daher wird an Sachsens höchstem Bauwerk auch nur der lila Abschnitt leuchten.
Die Aktion soll auf die besondere Startsituation der Frühgeborenen hinweisen.
Am 10. Februar leuchtete an der Esse nur der grüne Abschnitt. Grund dafür war der Tag der Kinderhospizarbeit. Er soll auf die Situation von Kindern und Jugendlichen mit unheilbaren, lebensverkürzenden Erkrankungen, deren Familien und alle, die sie begleiten, aufmerksam machen.
