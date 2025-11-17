Esse in Chemnitz leuchtet heute nur lila: Das ist der Grund

Chemnitz - Der bunte Schornstein in Chemnitz wird am Montagabend ein besonderes Signal senden.

Beim Lulatsch leuchtet am Montagabend nur der Abschnitt in signalviolett. (Archivbild) © Bildmontage: Ralph Kunz

Nicht wundern, am Abend wird nur ein beleuchtetes Segment am Lulatsch zu sehen sein.

Grund ist der Weltfrühgeborenentag, es leuchten jedes Jahr am 17. November auf der ganzen Welt bekannte Gebäude in purpur.

Daher wird an Sachsens höchstem Bauwerk auch nur der lila Abschnitt leuchten.

Die Aktion soll auf die besondere Startsituation der Frühgeborenen hinweisen.