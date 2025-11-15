Uber in Chemnitz gestartet: Wird das Taxi jetzt zum Auslaufmodell?

Chemnitz - Seit einem Monat ist Transport-Dienstleister Uber auf den Chemnitzer Straßen aktiv . Der US-Mobilitätsanbieter vermittelt über seine App Fahrten durch Mietwagenfirmen. Was sagen der App-Riese und der lokale "Platzhirsch" Taxi nach vier Wochen?

Seit Kurzem auch in Chemnitz: Uber vermittelt per App Fahrten über lokale Mietwagenfirmen. © imago/Jochen Tack

"Der Start läuft, aber der Markt muss sich einpendeln", meint Uber-Sprecher Oliver Fritz (30). Konkretes zum Auftakt gibt es aber nicht. "Aus Wettbewerbsgründen teilen wir keine absoluten Städtezahlen."

Wie das "App-Taxi" funktioniert, ist simpel. Nutzer laden die App, registrieren sich, geben ihr Ziel ein und wählen zwischen Vermittlungsoptionen. Vor dem Bestätigen sehen sie den Preis - bei Mietwagenfahrten gilt danach ein Festpreis, der sich nicht mehr ändert. Oliver Fritz: "Durch höhere Auslastung können Mietwagen im Durchschnitt etwas günstiger sein."

Uber fährt nicht selbst, sondern vermittelt Aufträge. "In Deutschland kooperieren wir ausschließlich mit Mietwagen- oder Taxiunternehmen", sagt Fritz. Private Nebenbei-Fahrer gibt es nicht: "Alle Fahrer haben den Personenbeförderungsschein, alle Fahrten sind versichert."

Namen der Partner nennt der Uber-Sprecher jedoch nicht: Am Anfang sei das "wettbewerblich sensibel".