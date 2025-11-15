Nackte Aufregung um neue Fitnesskette in Chemnitz

Chemnitz - Die Fitness-Kette "Wellyou" eröffnet am Montag ein neues Studio in Chemnitz und bringt Gesprächsstoff mit. Denn die aktuelle Werbekampagne sorgt bundesweit für Kritik.

Am Montag eröffnet eine Filiale der Fitnesskette in Chemnitz. © Petra Hornig

Nackte Models beim Training, nur notdürftig von Armen, Geräten oder Handtüchern verdeckt - dazu der derbe Spruch: "Klappe zu, Arsch hoch, mach die Beine breit - und die Arme noch breiter. Bis du endlich den Größten hast."

Im Internet wird gestritten, was das Zeug hält: billige Sexualisierung oder kreative Werbung mit Humor-Hantel?

Wellyou winkt in der "taz" ab: Man wolle lediglich "Stärke, Disziplin und Selbstbewusstsein" zeigen. Ein Anwalt des Unternehmens räumte gegenüber der Zeitung ein, dass "eine provokante Kampagne wie die Angegriffene" selbstverständlich die Gemüter erhitze.

Zudem sei es "selbstverständlich sehr bedauerlich, wenn sich Einzelne durch die Kampagne verletzt fühlen".