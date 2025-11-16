191 ohne Adresse, 500 in Not: So hilft Chemnitz seinen Wohnungslosen

Chemnitz - Die Temperaturen fallen, die Stadt wird kälter. Zwischen Bahnhof, Innenstadt und Wohnviertel zeigt sich in Chemnitz deutlich: vollere Beratungsstellen, mehr Anfragen, mehr Menschen, die Hilfe suchen - oft im Stillen, unsichtbar für viele. Jetzt weist das Sozialamt darauf hin: "Die Stadt Chemnitz hält für wohnungs- und obdachlose Menschen zahlreiche Hilfeangebote vor."

Linda Bielig (24, v.l.), Katha Sterzl (38), Marleen Schwendel (20) und Victoria Teuchert (24) sortieren Spenden für Obdachlose. © Sven Gleisberg

Wie viele Betroffene es wirklich gibt, weiß niemand. Erfasst werden nur jene, die tatsächlich um Unterstützung bitten. Im "Wohnprojekt Eins" leben derzeit 40 Menschen, 17 nutzen ausschließlich das Nachtquartier. Im September suchten insgesamt 35 Personen diese Schutzräume auf.

Ein besonderer Gradmesser: Der Tagestreff "Haltestelle". Dort haben sich 191 Chemnitzer eine Postadresse eingerichtet, oft der einzige Kontakt zur Behördenwelt. Monatlich nehmen außerdem rund 500 Menschen Hilfen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit in Anspruch.

"Wohnungslosigkeit und die Gründe, die zu einem Verlust der Wohnung führen, sind so komplex, dass angemessene Hilfe immer auch gute interdisziplinäre Zusammenarbeit", betont das Rathaus. Für all das stehen 2025 rund 2,2 Millionen Euro bereit.

Im Winter kann Chemnitz schnell reagieren: "Bei vollständiger Auslastung der Übernachtungsplätze können kurzfristig zusätzliche Übernachtungsangebote zur Verfügung gestellt werden."