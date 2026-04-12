Explosion in Gartenlaube: Mann in Chemnitz verletzt

Chemnitz - Bei einer Explosion in einer Gartenlaube in Chemnitz ist am Sonntag ein Mann (61) verletzt worden.

In einer Gartenlaube an der Scheffelstraße kam es zu einem Unfall. © Jan Härtel

Laut Polizei kam es gegen 11.15 Uhr an der Scheffelstraße zu einem Unfall mit einem Gaskocher und einem Heizer.

Der 61-Jährge wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.