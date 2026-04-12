Explosion in Gartenlaube: Mann in Chemnitz verletzt
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Chemnitz - Bei einer Explosion in einer Gartenlaube in Chemnitz ist am Sonntag ein Mann (61) verletzt worden.
Laut Polizei kam es gegen 11.15 Uhr an der Scheffelstraße zu einem Unfall mit einem Gaskocher und einem Heizer.
Der 61-Jährge wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Feuerwehr und Polizei waren vor Ort im Einsatz. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Informationen vor.
Titelfoto: Jan Härtel