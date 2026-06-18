So orakeln die Chemnitzer Erdmännchen das zweite Deutschland-Spiel

Chemnitz - Das Erdmännchen-Orakel geht in die nächste Runde. Nachdem die Auftaktpartie mit dem getippten Ergebnis von 1:1 nur "knapp" verfehlt wurde, wagten die kleinen Fellnasen am Donnerstag im Chemnitzer Tierpark ihre Vorhersage für das Spiel zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste.

Saskia Quinger (36) pfiff das Spiel an. © Petra Hornig

Direkt nach dem Anpfiff durch Zoopädagogin und Schiedsrichterin Saskia Quinger (36) gab es kein Halten mehr.

Immer wieder ging es Richtung gegnerisches Tor, doch der mit Würmern gefüllte Ball landete regelmäßig im Aus. Im weiteren Verlauf blieb das Spiel ausgeglichen.

Nach der Halbzeit ging es mit neuer Energie weiter. Es war ein wildes Hin und Her. Die große Frage lautete: Reicht es diesmal für einen Treffer der deutschen Mannschaft?