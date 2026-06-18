So orakeln die Chemnitzer Erdmännchen das zweite Deutschland-Spiel

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Wie geht das zweite Deutschland-Spiel bei der WM aus? Die Chemnitzer Erdmännchen orakelten das Ergebnis.

Von Linus Tresselt

Chemnitz - Das Erdmännchen-Orakel geht in die nächste Runde. Nachdem die Auftaktpartie mit dem getippten Ergebnis von 1:1 nur "knapp" verfehlt wurde, wagten die kleinen Fellnasen am Donnerstag im Chemnitzer Tierpark ihre Vorhersage für das Spiel zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste.

Saskia Quinger (36) pfiff das Spiel an.
Saskia Quinger (36) pfiff das Spiel an.  © Petra Hornig

Direkt nach dem Anpfiff durch Zoopädagogin und Schiedsrichterin Saskia Quinger (36) gab es kein Halten mehr.

Immer wieder ging es Richtung gegnerisches Tor, doch der mit Würmern gefüllte Ball landete regelmäßig im Aus. Im weiteren Verlauf blieb das Spiel ausgeglichen.

Nach der Halbzeit ging es mit neuer Energie weiter. Es war ein wildes Hin und Her. Die große Frage lautete: Reicht es diesmal für einen Treffer der deutschen Mannschaft?

Die Antwort des Erdmännchen-Orakels: Leider nein. Am Ende trennten sich beide Teams mit einem 0:0.

Ob es wirklich so kommt, sehen wir am Samstag (22 Uhr).

Titelfoto: Petra Hornig

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