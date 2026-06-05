Fahrrad-Demo auf sächsischer Autobahn? Route steht nun fest
Chemnitz - Die Fahrrad-Demo, die ursprünglich auch über die A72 führen sollte, wird nun doch anders verlaufen. Die beantragte Strecke zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Rottluff und Chemnitz Süd wurde von der Stadt nicht genehmigt.
Um 10 Uhr findet am Samstag zunächst die Auftakt-Kundgebung am Karl-Marx-Monument statt. Danach verläuft die Route laut Stadt über die Theaterstraße in die Hartmannstraße und von dort über die Limbacher Straße und die Kalkstraße zur Oberfrohnaer Straße.
Weiter führt der Aufzug über die Jagdschänkenstraße, Curiestraße und Otto-Schmerbach-Straße auf die Neefestraße und den Südring.
Über die Annaberger Straße geht es zurück zur Bahnhofstraße und zum Nischel, wo die Abschluss-Kundgebung stattfindet.
"Der Aufzug wird sich im Wesentlichen auf die rechte Fahrbahnhälfte beschränken", so eine Stadtsprecherin. Vollsperrungen seien nicht erforderlich, die Polizei werde den Verkehr an Kreuzungen regeln und den Korso zusätzlich absichern.
Wäre die Strecke über die Autobahn genehmigt worden, hätte die A72 während der Aktion gesperrt werden müssen.
Titelfoto: Ralph Kunz