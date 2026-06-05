Fahrrad-Demo auf sächsischer Autobahn? Route steht nun fest

Chemnitz - Die Fahrrad-Demo , die ursprünglich auch über die A72 führen sollte, wird nun doch anders verlaufen. Die beantragte Strecke zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Rottluff und Chemnitz Süd wurde von der Stadt nicht genehmigt.

Am Samstag gibt es erst eine Auftakt-Kundgebung am Karl-Marx-Monument, danach verläuft die Route über die Theaterstraße in die Hartmannstraße und dann weiter zur Oberfrohnaer Straße. © Ralph Kunz

Um 10 Uhr findet am Samstag zunächst die Auftakt-Kundgebung am Karl-Marx-Monument statt. Danach verläuft die Route laut Stadt über die Theaterstraße in die Hartmannstraße und von dort über die Limbacher Straße und die Kalkstraße zur Oberfrohnaer Straße.

Weiter führt der Aufzug über die Jagdschänkenstraße, Curiestraße und Otto-Schmerbach-Straße auf die Neefestraße und den Südring.

Über die Annaberger Straße geht es zurück zur Bahnhofstraße und zum Nischel, wo die Abschluss-Kundgebung stattfindet.