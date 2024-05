Fahrrad-Fund in Chemnitz: Wem gehört dieses Bike?

Die Polizei sucht den Eigentümer dieses Fahrrads. © Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Am vergangenen Freitagmorgen stellte die Bundespolizei an der Bornaer Straße 205 in Chemnitz ein abgestelltes, unabgeschlossenes Kinderfahrrad fest.

Da das Fahrrad auch am heutigen Montagmorgen noch dort stand, wurde es als Fundsache sichergestellt.



Die Polizei sucht nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer. Wer das Fahrrad erkennt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0371/46150 zu melden.