Familienbetrieb am Rande von Chemnitz : Hier wohnen die Hühner auf Rädern

Chemnitz - Zwischen Feldern, Weiden und Wald liegt ein kleiner Hof, der Großes bewegt – wortwörtlich! Denn beim Hof Löbenhain in Röhrsdorf wohnen die Hühner auf Rädern. Zwei große Mobilställe rollen hier übers Grün, voller frischer Luft und Sonne.

2021 übernahm Anna-Lena Große (32) den Hof und startete mit der Legehennenhaltung. © Kristin Schmidt

"Mein Herz schlägt für Hühner", sagt Geschäftsführerin Anna-Lena Große (32) und das meint sie ernst. Schon ihr Opa hatte Hühner, und als sie sich selbst ein paar zulegte, war schnell klar: Das ist mehr als nur Hobby.

"Ich habe einen alten Bauwagen umgebaut, aber die Nachfrage war so groß, dass wir 2021 den ersten richtigen Mobilstall gekauft haben – 2023 dann den zweiten."



Die Vorteile? Klar: "Die Ställe können versetzt werden, das Gras ist immer frisch, das ist gut für das Wohlbefinden der Tiere und das mögen auch die Kunden. Und die Hühner sowieso!"

Kein Wunder, dass sie täglich bis zu 1400 Eier legen – geliefert wird unter anderem an Schäfers Backstube in Chemnitz oder kleine Läden und Bäcker in der Umgebung.