210 neue Kommissare ermitteln jetzt in Sachsen

Chemnitz - Bei der Polizei kann man nicht nur eine Ausbildung machen, sondern auch studieren. 210 sächsische Polizistinnen und Polizisten absolvierten in den vergangenen Jahren den Bachelorstudiengang "Polizeivollzugsdienst". In der Stadthalle in Chemnitz wurden sie am heutigen Montag feierlich zum Kommissar ernannt.

Für die 210 Absolventen gab es am heutigen Montag in der Stadthalle Chemnitz einen Festakt. © Maik Börner

Einer der Absolventen ist André Rechenbach (36). Er stammt aus dem Chemnitzer Umland und ist bei der hiesigen Polizei seit 2008, als er seine Ausbildung an der Polizeifachschule Chemnitz begann.

Das Bachelorstudium absolvierten er und seine Kollegen an der Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg/Oberlausitz. Nun will er neben anderen Tätigkeiten beim Polizeinotruf zum Einsatz kommen.

"Es ist wichtig, dass es Menschen wie uns gibt. Die tagtäglich Gutes bewirken und für Sicherheit im Bundesland sorgen", erzählt André Rechenbach über seine Motivation.

So sieht es auch Ulrike Haase (26), die am heutigen Montag ebenfalls in der Stadthalle zur Kommissarin ernannt wurde. Zuerst studierte sie Jura, dies war ihr jedoch zu theoretisch. "Ich setze mich gerne für Menschen ein, die es selbst nicht können, und gegen Menschen ein, die anderen schaden wollen", so Ulrike Haase.